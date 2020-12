El Rei Baltasar, en la seva visita de l'any passat. El Rei Baltasar, en la seva visita de l'any passat.

L'evolució de la pandèmia pot comportar canvis

24.12.2020 | 15:25

Primeres va pensar a mantenir la cavalcada i després en una gran festa a l'Estadi Olímpic. Ajuntament i El Social, però han hagut de modificar les previsions anunciades perquè tot està subjecte a les dades de l'evolució de la Covid i, precisament, en aquest moment d'inici de festes Nadalenques, no són gens bones. Al contrari, el missatge és ser molt responsable i reduir la mobilitat tant com sigui possible. Els organitzadors van difondre ahir la nova proposta, però aquesta vegada si va acompanyada de l'excepció: "L'evolució de la pandèmia sanitària i les indicacions de la Generalitat marcaran la celebració d'aquests actes de benvinguda...