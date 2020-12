Eugènia López, nova portaveu municipal de Podem Terrassa

L.H.

24.12.2020 | 15:25

L'assemblea del Cercle de Podem Terrassa ha votat Eugènia López, directora local del cercle, com a nova portaveu municipal de la formació. La militància també ha triat els integrants del Consell de Coordinació.

Formen equip amb Eugènia López, la militant Sílvia Ramos, com a nova responsable d'organització; Josefa Cantó, al capdavant de feminisme; Eduard Luque, responsable de planificació i Javier Sanz, que portarà la comunicació de la formació política.

Eugènia López continuarà exercint les seves funcions a la direcció local del Cercle de Podem Terrassa. A la presentació de la candidatura, la portaveu i el seu equip van manifestar la voluntat de "consolidar i enfortir" el Cercle de Podem Terrassa, "fent una crida a sumar militància i donant suport als diferents moviments i entitats socials de la ciutat".

A l'assemblea de la formació, celebrada dissabte 19 de desembre, hi va participar un 64 per cent del cens de militants. Les candidatures d'Eugènia López i del Consell de Coordinació van ser recolzades per un 97 per cent dels vots.

La militància del cercle de Podem Terrassa també va aprovar dissabte els nous documents organitzatius de Podemos aprovats a Vista Alegre 3 i va manifestar el seu suport a l'elecció d'una nova direcció política de Podem Catalunya.