Ensenyament saneja el solar de l'antic Institut Can Roca

Dimecres, el departament d'Ensenyament va començar a sanejar el solar que albergava l'antic Institut Can Roca, al Pla del Bon Aire, després que els veïns del barri denunciessin l'abandonament de la parcel·la, de titularitat municipal, amb la presència de rates inclosa. L'actuació de neteja correspon a Ensenyament, ja que quan l'Ajuntament li va cedir la parcel·la per albergar els barracons inicials de l'Institut Can Roca (mentre es construïa l'edifici) el compromís era, un cop ja no hi fossin, deixar el terreny net.

Així, dimecres va entrar una excavadora a netejar i remoure terres i ahir un camió se les emportava, segons va explicar el president de l'Associació de Veïns del Pla del Bon Aire, Luis Cayetano, qui es va queixar que l'entitat veïnal no ha estat informada per l'equip de govern d'aquesta actuació. "No sabem res, únicament hem vist que estan netejant i movent terres, però ningú ens ha dit en què consisteix l'actuació", va afirmar ahir al respecte el responsable veïnal. Fonts municipals van confirmar ahir que el Consistori "en tenia coneixement" de les feines de sanejament que està portant a terme Ensenyament.

La parcel·la està delimitada per l'avinguda de Béjar i els carrers de Sant Feliu de Llobregat i de Vilafranca del Penedès. Dècades enrere era una zona verda "alliberada" de la construcció de blocs de pisos. Es va deixar sense construir a canvi de l'edificació de tres blocs. Era un camp obert on jugaven els nens i passejaven els gossos. Va ser el lloc triat per a acollir els barracons de l'Institut Can Roca mentre s'aixecava l'edifici de debò, a Can Roca, al carrer de Fàtima.

L'activitat docent temporal es va obrir el setembre del 2012. Els mòduls van ser retirats en l'estiu del 2018. Van sortir d'allà quaranta camions carregats de sorra. Han transcorregut, doncs, més de dos anys, i la parcel·la estava fins fa uns dies dominada pels matolls sense control i s'havia convertit "en un niu de rates", com assenyalava Cayetano quan va denunciar la situació a aquest rotatiu.

Pressió veïnal

De fet, l'actuació d'Ensenyament es produeix després d'una intensa campanya de denúncia dels veïns, principalment a través de les xarxes socials, en veure que les seves reivindicacions no eren escoltades.

Quan es va desmantellar l'institut provisional, les connexions dels lavabos a les clavegueres no es van tapar i els rosegadors sortien en legions cap als pisos. En quatre anys s'ha rebentat un parell de vegades una canonada d'aigües fecals en tram de via pública.

L'entitat veïnal té un projecte per al terreny. És un pla que inclou una vorera en forma de passeig per a empalmar dues zones del barri, amb bancs i enllumenat, una pista esportiva i un parell de parcs infantils. El projecte també inclou un pipican, un petit sector d'aparcament i reposar els arbres desapareguts per a la col·locació dels barracons.

L'equip de govern, per la seva banda, parla d'un "procés participatiu" amb els veïns per decidir quina utilitat se li dóna al terreny, sense especificar més.