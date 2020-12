Una excavadora netejant i removent terres, dimecres, al solar que albergava l'antic Institut Can Roca, al barri del Pla del Bon Aire. Alberto Tallón Una excavadora netejant i removent terres, dimecres, al solar que albergava l'antic Institut Can Roca, al barri del Pla del Bon Aire.

Ensenyament saneja el solar de l'antic Institut Can Roca

A. L.

24.12.2020 | 15:25

Dimecres, el departament d'Ensenyament va començar a sanejar el solar que albergava l'antic Institut Can Roca, al Pla del Bon Aire, després que els veïns del barri denunciessin l'abandonament de la parcel·la, de titularitat municipal, amb la presència de rates inclosa. L'actuació de neteja correspon a Ensenyament, ja que quan l'Ajuntament li va cedir la parcel·la per albergar els barracons inicials de l'Institut Can Roca (mentre es construïa l'edifici) el compromís era, un cop ja no hi fossin, deixar el terreny net. Així, dimecres va entrar una excavadora a netejar i remoure terres i ahir un camió se les emportava, segons va explicar el president de...