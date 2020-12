Els infants podran rebre els Reis a set escoles públiques

M. B.

24.12.2020 | 15:25

El compte enrere per rebre els Reis ja ha començat i ja se sap la nova proposta de com serà la seva rebuda i visita a la ciutat, després d'anul·lar la festa de benvinguda a l'Estadi Olímpic anunciada a causa de l'evolució a l'alça de la Covid-19. L'Ajuntament, juntament amb El Social, l'entitat organitzadora, va anunciar ahir que Ses Majestats arribaran, amb puntualitat, el 5 de gener perquè tots els infants de Terrassa els puguin saludar.

Ara, però, Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran els set districtes del municipi amb l'objectiu de donar proximitat al màxim nombre de nens i nenes. Això si, els infants hauran de fer la reserva de plaça a través de la pàgina web.

La recepció es farà a set centres educatius entre les 6 h i les 20 h del dia 5 de gener. Les escoles són Lanaspa (districte 1), Agustí Bartra (districte 2), Aurò (districte 3), El Vallès (districte 4), Enxaneta (districte 5), Sant Llorenç del Munt (districte 6) i Josep Ventalló i Vintró (districte 7). Les activitats s'han previst als patis, ja que els centres disposen d'espais a l'aire lliure. Així mateix, s'ha considerat que hi ha més facilitat per habilitar accessos d'entrada i sortida, diferenciats i perfectament delimitats, que permetrà a les persones assistents poder veure els Emissaris Reials complint amb totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries.

Recorreguts habilitats

En aquest sentit, l'objectiu és definir recorreguts pels patis de les escoles, perquè els infants puguin saludar Ses Majestats, mentre segueixen l'itinerari inicial de la manera més àgil i lleugera possible. De fet, l'opció de senyalitzar trajectes ja es fa, des de que ens assola la pandèmia, en moltes activitats de la vida quotidiana i també s'ha aplicat a les activitats Nadalenques com, per exemple, la Fira de Sant Llúcia al Passeig. Els itineraris permeten evitar aglomeracions i dona major fluïdesa. L'Ajuntament i El Social han dissenyat, com sempre, una gran rebuda pel dia més màgic de l'any. S'han previs diferents franges h horàries a cada una de les escoles per facilitar que els infants puguin veure els reis de forma esglaonada i organitzada. D'aquesta forma, es faran entrades cada mitja hora, amb una primera entrada a les 16 h i una darrera a les 20 h. La capacitat de cada torn serà d'unes 250 persones. Aquesta organització permetrà superar les dues mil visites a cada centre educatiu i les 15 mil en el conjunt dels set districtes de la ciutat. Per assistir a qualsevol de les escoles "reials" per unes hores, s'ha de reservar cita a la web terrassa.cat/reis, que s'activarà el dilluns vinent, escollint l'escola, la franja horària en la qual es farà la visita i el nombre de persones (amb un màxim de 4), que assistiran a l'acte. En cas que el grup familiar sigui de més de 4 persones, es recomana fer dues peticions separades al mateix torn.

També s'aconsella, en el moment de fer la reserva, limitar el nombre de persones adultes i prioritzar els infants, recordant de manera destacada que es realitzin les peticions per grup familiar de convivència habitual o grup bombolla.

Per agilitzar les entrades i sortides es disposarà d'informador i informadores als accessos dels diferents centres escolars i un ampli equip de persones voluntàries. Aquests els formarà personal d'El Social, de l'Ajuntament de Terrassa, de Creu Roja. També hi ha haurà personal de seguretat distribuït per les diferents escoles que vetllaran per al bon funcionament de la recepció, així com de la Policia Municipal de Terrassa.

Per poder accedir a qualsevol dels set actes de benvinguda a Ses Majestats, cal acreditar la reserva prèvia al personal encarregat del control d'entrada, amb l'entrada impresa o a través del telèfon mòbil; l'ús de mascareta serà obligatori per a les persones majors de 6 anys; caldrà mantenir sempre la distància de seguretat amb la resta d'assistents; i seguir en tot moment les indicacions del personal de l'organització. Per aquelles unitats familiars amb membres amb capacitats diverses, un cop arribin al centre escolar es podran posar en contacte amb els voluntaris disposats al lloc, que els acompanyaran durant el seu torn. Posteriorment a la celebració dels actes de benvinguda als diferents districtes, s'emetrà per Canal Terrassa, a les 21 h, la recepció oficial per part de l'alcalde, Jordi Ballart, acompanyant dels portaveus municipals a Melcior, Gaspar i Baltasar. En aquest acte, l'alcalde donarà la benvinguda i els Reis adreçaran unes paraules a tots els infants de la ciutat a través de la televisió. Durant el dia 5, tots els infants de la ciutat que els seus pares, mares o tutors legals ho hagin sol·licitat, rebran l'enllaç per descarregar-se el vídeo personalitzat de la campanya Ganes de Reis. Fins ahir, s'havien rebut més de nou mil peticions úniques, amb més de 1.400 noms diferents de nens i nenes de la ciutat. Els Reis d'Orient han hagut de canviar els hàbits enguany, però ells seran fidels a la seva cita i tradició arreu. Ses Majestats, sempre pendents de les últimes restriccions per la Covid-19, també seran rebuts a altres municipis de la comarca propers a Terrassa i pràcticament ho faran de la mateixa manera que aquí. Sant Cugat, per exemple, vol desplegar campaments reials per diverses zones i així també ho farà Sabadell.

Pobles més petits han optat per un sol punt de visita. Rubí farà la recepció al Castell, mentre que Matadepera ho ha situat a la plaça de les Acàcies i Vacarisses als Jardins del Llardem.