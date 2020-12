Can Boada del Pí espera que es confirmi l'estació Can Boada del Pí espera que es confirmi l'estació

L.H.

24.12.2020 | 15:25

L'AVV de Can Boada del Pí celebra l'anunci del ministre José Luís Ábalos que la construcció de la nova estació de Rodalies Can Boada-La Maurina serà una realitat el 2025. "No podem altra cosa que sentir gran satisfacció per una notícia tan important", afirma l'entitat, que "esperem i desitgem que aquesta vegada sí que es compleixi el calendari". Can Boada del Pí ha fet un seguiment estret del projecte. El 21 de novembre, els veïns ja van recordar en xarxes, coincidint amb l'aprovació per part del Govern central d'una partida de 73 milions pel perllongament de la R-4 fins a l'aeroport El Prat, que era "el moment de posar sobre...