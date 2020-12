Un 3% més de residus que la resta de l'any durant el Nadal

Redacció

24.12.2020 | 15:25

L'Ajuntament vol convidar la ciutadania a fer una reflexió sobre la sostenibilitat ambiental i la necessitat que tothom adopti el compromís de contribuir a preservar el medi ambient durant aquests dies. Les festes nadalenques són setmanes en què es dispara el consum d'energia i es generen més residus que la resta de l'any, en un percentatge que l'Agència de Residus de Catalunya xifra en un 3%. Cal, doncs, ser conscient sobre la importància del reciclatge, el consum responsable, l'aprofitament alimentari i la mobilitat sostenible, entre altres aspectes.

Enguany, Terrassa ha posat a l'abast de la ciutadania l'oferta de recursos per internet que el Consorci de Residus va programar fins al dia 23. Van ser tallers gratuïts amb propostes d'activitats a fer des de casa, amb materials reciclats o reaprofitats (fer embolcalls de regals, espelmes, targetes de visita...) i aportant consells i trucs per evitar el malbaratament alimentari.

Paral·lelament, i en el marc de la Revolució Verda, l'Ajuntament ofereix un seguit de consells a través de https://www.terrassa.cat/consells-per-a-un-nadal-sostenible i les xarxes socials corporatives i de Medi Ambient -Instagram (@terrassamediambient), Twitter (@trsreciclabe) i Facebook (@Terrassareciclable)- relacionats amb la gestió de residus, l'energia, la mobilitat sostenible, el reciclatge, el consum responsable, la qualitat de l'aire, l'aprofitament alimentari i la solidaritat, entre altres qüestions.

Aquests són algunes de les recomanacions per garantir que la ciutat es mantingui en les millors condicions. Quant a residus i recollida selectiva, tot el que sigui paper i cartó (caixes, embolcalls...) va al contenidor blau; el vidre de les ampolles de vi o cava, els pots d'oliva o de fruita confitada... cal llençar-lo al contenidor verd de manera progressiva i no tot en un mateix dia perquè, d'aquesta manera, evitarem embrutar els carrers; el plàstic de les bosses de neules, el porexpan dels regals, els embolcalls dels caramels..., va al contenidor groc.

Respecte a l'arbre de Nadal, s'ha de reciclar, o bé, passades les festes, posar-lo al costat del contenidor de matèria orgànica, ja que es farà adob. Cal deixar-lo juntament amb el test perquè la terra no embruti les voreres.

Compres

A més, és aconsellable evitar els embolcalls innecessaris per als regals i optar per materials que es puguin reciclar (papers de diari, fulls de calendari, retalls de roba, capses de cartó...).

Quant al malbaratament alimentari, és important organitzar bé els menús i planifica les compres per evitar llençar el menjar. Cal recordar que hi ha persones amb mancances alimentàries i que es poden fer aportacions d'aliments a entitats com El Rebost.

Amb relació a les joguines, cal evitar les sexistes i bèl·liques i triar les que potenciïn la cooperació i el joc en comú, a més de valorar els continguts educatius dels jocs. És aconsellable evitar les joguines amb bateries.

Alguns consells sobre consum: cal comprar amb bossa reutilitzable, cistell o carret de compra; cal evitar les compres per impuls i és important fer una llista, comparar preus i comprar amb antelació per trobar els que siguin els millors. En definitiva, es tracta de fer un consum responsable, solidari i just.

Més consells: utilitzar la taifa a l'hora d'anar a comprar per reduir, d'aquesta manera, l'ús d'envasos i bosses de plàstic i conservar les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, ja que es necessitaran en cas de reclamació. Els catàlegs i les ofertes comercials són vinculants i es pot exigir el seu compliment.

Quant a la mobilitat: fer servir el transport públic o bé anar a peu o en bicicleta; seguir els consells i les recomanacions de mobilitat per circular per la ciutat; i en cas d'anar amb vehicle privat, és aconsellable estacionar el cotxe en els aparcaments.