La vacunació comença diumenge a la regió sanitària per Sabadell

24.12.2020 | 12:38

Els residents i professionals de la residència Sabadell Gent Gran seran els primers de la Regió Sanitària Metropolitana Nord en rebre diumenge la vacuna de la Covid-19. La consellera de Salut, Alba Vergès, ha anunciat que dissabte arribarà a Catalunya "una primera avançada" de 1.595 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech i diumenge començarà la campanya de vacunació per les residències de la gent gran.

La primera a rebre la vacuna serà la residència Freixa Llarga, de l'Hospitalet, i el mateix dia una residència més a cada regió sanitària. En el cas de la Metropolitana Nord, la campanya de vacunació comença per Sabadell.

Salut espera tenir vacunades totes les residències catalanes en tres setmanes, per començar en aquell moment l'administració de la segona dosi a residents i treballadors.