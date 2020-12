Un total de 25 denúncies en dos controls per garantir la seguretat viària

24.12.2020 | 04:00

La Policia Municipal va interposar al llarg de dimarts un total de 25 denúncies en dos controls estàtics de seguretat viària. El primer era un control d'alcoholèmia, que es va iniciar a les 9 h als voltants de la carretera de Rubí. Al llarg de les tres hores que va durar, es van interposar 15 denúncies. El segon control es tractava d'un dispositiu estàtic per controlar la seguretat viària i es va iniciar a les 16.30 h, finalitzant a les 18.30h, amb un total de 10 denúncies interposades. Aquestes denúncies van venir motivades per anomalies en la conducció i en la documentació, així com per possessió de substàncies estupefaents.