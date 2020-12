El servei de Renfe i FGC acaba avui a les 23 hores

24.12.2020 | 04:00

Els operadors ferroviaris modifiquen el seu horari amb motiu de la nit de Nadal. Així, tant Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), com les línies de Rodalies de Renfe, el metro i el Tram finalitzaran avui el servei a les onze de la nit. Aquest és l'horari habitual de cada any, a excepció del Tram, i per tant el servei no es veu afectat per la situació actual de pandèmia. Les línies d'autobusos de Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) acabaran a les 22 hores, com també és habitual la nit de Nadal, i els autobusos nocturns interurbans de la Generalitat funcionaran tota la nit amb els horaris consultables al seu web.