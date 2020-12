La pressió hospitalària no baixa

La UCI de Mútua. Ahir hi havien 21 positius en estat crític a Terrassa.

La UCI de Mútua. Ahir hi havien 21 positius en estat crític a Terrassa. Nebridi Aróztegui

23.12.2020 | 20:13

La pandèmia continua tensant els serveis sanitaris de la ciutat, on la xifra d'ingressos no baixa dels 130 pacients des de principis de mes. Ahir, el global dels ingressos a l'Hospital de Terrassa i a Mútua Terrassa era de 133 pacients, tretze menys que dilluns, però en la línia de les darreres setmanes. Al Consorci Sanitari de Terrassa, aquesta setmana han pujat els ingressos en planta dels 52 de dilluns als 55 d'ahir, i han baixat dels 8 ingressos domiciliaris i un a Sant Llàtzer de dilluns, a 6 pacients amb hospitalització domiciliària i cap a Sant Llàtzer. Pel que fa a Mútua, els ingressos en planta han baixat en quinze pacients des de dilluns (65), fins ahir (50). El centre torna a tenir un positiu en hospitalització domiciliària. L'ocupació de les UCI amb pacients Covid es manté. Al Consorci Sanitari de Terrassa hi ha 10 pacients a cures intensives, els mateixos que els darrers dies, i a Mútua 6 a l'UCI i 5 a semiintensius, xifres que pràcticament es repeteixen des de principis de desembre.