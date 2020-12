Plantació de 2.500 arbres fins a finals d'any

Redacció

23.12.2020 | 20:13

L'Ajuntament ha iniciat aquest mes de desembre la plantació de 2.500 arbres en diferents punts de Terrassa. L'actuació, que durarà fins a finals d'any, tindrà lloc en terrenys qualificats de futurs parcs i equipaments. Tots ells, diu el Consistori, manquen d'un ús definit en aquest moment o estan pendents d'urbanització.

Segons el regidor de Manteniment Urbà, Parcs i Jardins, Raúl Ibáñez, «amb aquesta iniciativa el govern municipal dona compliment a un dels compromisos del programa de govern, que contemplava la necessita de guanyar espai per a la naturalesa i el verd dins la ciutat amb la plantació de nous arbres».

Aquesta intervenció permetrà consolidar zones verdes i endreçar algunes reserves de terrenys per a futurs equipaments, "guanyant així massa arbòria i millorant la qualitat de l'aire a la ciutat", destaca el govern local.

La plantació d'arbrat es durà a terme en un total de vuit zones: carrer de Joaquim Vayreda (Camp del Roure), carrer de Pablo Iglesias amb la ronda de Ponent, carrer d'Icària, al costat de l'Institut Les Aimerigues; carrer de la Tramuntana amb el carrer de Gregal (al costat de l'hort comunitari de Can Tusell), carrer de Caterina Albert amb el passeig de Lola Anglada, carrer d' Ibánez de Aldecoa amb el de Tàrrega, carrer d'Ibánez de Aldecoa amb el d'Olot i polígon industrial de Can Petit

En tots els casos, l'Ajuntament plantarà arbres d'espècies forestals autòctones per tal de millorar el seu hàbitat i augmentar la biodiversitat en els espais escollits.

Aquestes plantacions en format forestal (arbres de mida petita de fins un màxim de 40 cm d'altura) són habituals en les repoblacions, "de tal manera que es compta que poden arribar a reeixir la meitat dels arbres plantats, ja que no es regaran i serà l'evolució del temps la que permetrà o no el seu arrelament", assenyala l'àrea de Parcs i Jardins. És per aquest motiu que els arbres es planten en un arc de 4 x 4 metres "comptant amb aquestes possibles baixes".

Cadascun dels arbres portarà un protector contra possibles agressions per part d'animals, i a més tindrà el terra del voltant protegit amb una manta orgànica. L'objectiu és evitar la crescuda d'arbres que dificulti el creixement dels planters, segons indica el Consistori. L'empresa adjudicatària del projecte és Massoni, SL.