La Maurina vol que la nova estació passi "dels documents als fets"

Laura Hernández

23.12.2020 | 20:13

El projecte de l'estació de Rodalies de Can Boada-La Maurina fa anys que bascula entre l'anunci i l'arxiu. Aquesta és la raó per la qual l'AVV de La Maurina fa una crida pública a què el Govern central passi "dels documents als fets" i aquesta vegada sí que executi el projecte.

L'entitat veïnal valora "la bona intenció del nou Pla de Rodalies 2020-2030", presentat recentment pel ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Jose Luís Ábalos a Barcelona, i que el document contempli la construcció de l'estació Can Boada-La Maurina el 2025.

Sense eufòria

La notícia, però, "no s'ha acollit amb excessiva eufòria" al barri, "vists els precedents ministerials amb aquesta estació". L'AVV recorda que el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2008-2015 "elaborat també per un govern socialista" ja preveia una estació que no es va materialitzar i que ni els governs socialistes ni els del PP han complert el compromís d'executar l'obra. Uns i altres, insisteixen, "han continuat fent una gran aposta pressupostària per l'AVE, deixant de banda el potencial de Rodalies, el tren de tothom i de la quotidianitat".

Després del darrer anunci del ministre Àbalos, l'AVV de la Maurina afirma que, si la voluntat d'executar el projecte és ferma, "podria ser factible en el termini màxim de tres anys".

Pels veïns de La Maurina la nova estació "ha de suposar un increment de la utilització del transport públic" i demanen que "no es tingui la temptació" de concebre el projecte "merament com a una oportunitat pel desenvolupament urbanístic del sector, un creixement que segurament caldrà replantejar en una necessària revisió del Pla Urbanístic de Terrassa vigent".

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Terrassa data de 2003 i va ser redactat en un context de creixement econòmic i urbanístic. El document preveu el creixement de la ciutat cap a l'Oest, a l'altra banda del transvasament del Palau, amb la construcció de tres nous sectors residencials: Les Aymerigues (al nord del Roc Blanc); Can Marcet (a l'altura de Can Boada del Pi) i Can Colomer (a l'Est de la carretera de Rellinars). Els veïns dels dos primers barris estaven cridats a ser usuaris potencials de la nova estació de Can Boada-La Maurina.

Disset anys després de la redacció del POUM, l'Associació de Veïns de La Maurina demana que la nova estació de Rodalies s'executi d'acord a criteris de "mobilitat sostenible i per millorar l'accessibilitat de tothom a una xarxa de transport públic" que considera "molt potent".

Per això demana a l'Ajuntament de Terrassa i a "totes les forces polítiques", "en especial" les que "sustenten l'actual govern de l'Estat", que "mantinguin la pressió" perquè l'estació de Rodalies de Can Boada-La Maurina sigui una realitat el 2025.