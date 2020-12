La futura estació de Can Boada-La Maurina s'ubicara a la frontera d'ambdós barris. La futura estació de Can Boada-La Maurina s'ubicara a la frontera d'ambdós barris.

La Maurina vol que la nova estació passi "dels documents als fets"

Laura Hernández

23.12.2020 | 20:13

El projecte de l'estació de Rodalies de Can Boada-La Maurina fa anys que bascula entre l'anunci i l'arxiu. Aquesta és la raó per la qual l'AVV de La Maurina fa una crida pública a què el Govern central passi "dels documents als fets" i aquesta vegada sí que executi el projecte. L'entitat veïnal valora "la bona intenció del nou Pla de Rodalies 2020-2030", presentat recentment pel ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Jose Luís Ábalos a Barcelona, i que el document contempli la construcció de l'estació Can Boada-La Maurina el 2025. Sense eufòriaLa notícia, però, "no s'ha acollit amb excessiva...