Els trenets de Nadal, amb bona marxa tot i els límits pel virus

E. G.

23.12.2020 | 20:13

Una de les imatges pròpies del Nadal a Terrassa és la del trenet impulsat per l'Eix Comercial Terrassa Centre, circulant pels carrers del bell mig de la ciutat. A més, aquestes festes, l'Ajuntament ha posat en marxa un segon tren nadalenc, que arriba a altres barris egarencs. Així, des de dimarts i fins avui, està en marxa el trenet "President Macià" per Sant Pere Nord i Sant Pere (avui, en horari és d'11 a 14 hores).

Des de Terrassa Centre assenyalen que malgrat les limitacions en el servei imposades per la pandèmia, un any més els terrassencs han respost bé a la proposta, "i de fet hi ha cues bastant llargues que els usuaris fan ja abans de comprar el tiquet". En tot cas, els trenets s'han hagut d'adaptar a les normes estrictes de seguretat per la Covid-19.

"El fet que l'aforament del tren estigui reduït al 50 per cent i que just després de cada servei s'hagin de desinfectar els seients, fa que el vehicle tardi mitja hora entre volta i volta, més temps que l'any passat, i això genera cues", indiquen a Terrassa Centre. Els trens es desinfecten per complet cada dia.

Tiquets

Des de l'entitat assenyalen a més que el sistema de venda de tiquets ha canviat en relació amb altres anys, quan els passatgers els podien comprar un dia i utilitzar-los, per exemple, l'endemà. "Ara només venem bitllets per usar el mateix dia en què s'adquireixen, i a tots hi posa el número de seient; també separem els passatgers per nuclis familiars", apunten. Altres mesures de seguretat contra la Covid-19 és que els viatgers ocupen les diferents files de seients d'una forma alterna. A banda, totes les persones que pugen a la "locomotora" han de dur la mascareta, i hi ha gel hidroalcohòlic a cada parada. El preu dels bitllets és d'1 euro.

El trenet del Centre estarà en funcionament fins al pròxim 4 de gener, en horari d'11 a 14 hores i de 17 a 20 hores (menys avui i el pròxim 31 de desembre, en què només roda en l'horari de matí).

El vehicle estarà aturat demà, el 26 de desembre i l'1 de gener. L'inici i l'arribada és a la plaça de Salvador Espriu, i passa pel Raval, la Rasa i la Font Vella, entre altres carrers.

Pel que fa als trenets dels barris, entre diumenge vinent i dimarts circularà el "Montserrat Roig", que recorrerà algunes de les principals vies de Ca n'Anglada i Ègara. Sortirà del carrer de Sant Tomàs, davant del Centre Cívic Montserrat Roig. L'horari també serà d'11 a 14 i de 17 a 20 hores.

Entre el 30 de desembre i el 2 de gener rodarà el trenet "Alcalde Morera" pels carrers de Can Palet, Cementiri Vell, Plaça Catalunya-Escola Industrial i Vallparadís. L'horari serà el mateix (menys el 31 de desembre, en què només funcionarà d'11 a 14 hores). La parada serà al carrer de Colom, entre els números 261 i 271.

Per la seva banda, el trenet "Joan XXIII" recorrerà Les Arenes, La Grípia i Sant Llorenç els dies 3 i 4 de gener, amb parada al carrer de Joan XXIII. L'horari també serà d'11 a 14 i de 17 a 20 hores.