Les places dels trenets utilitzades es desinfecten just després de cada servei. Lluís Clotet Les places dels trenets utilitzades es desinfecten just després de cada servei.

Els trenets de Nadal, amb bona marxa tot i els límits pel virus

E. G.

23.12.2020 | 20:13

Una de les imatges pròpies del Nadal a Terrassa és la del trenet impulsat per l'Eix Comercial Terrassa Centre, circulant pels carrers del bell mig de la ciutat. A més, aquestes festes, l'Ajuntament ha posat en marxa un segon tren nadalenc, que arriba a altres barris egarencs. Així, des de dimarts i fins avui, està en marxa el trenet "President Macià" per Sant Pere Nord i Sant Pere (avui, en horari és d'11 a 14 hores). Des de Terrassa Centre assenyalen que malgrat les limitacions en el servei imposades per la pandèmia, un any més els terrassencs han respost bé a la proposta, "i de fet hi ha cues bastant llargues que els usuaris fan ja abans de comprar el...