Els nens de Terrassa podran veure els Reis en set espais diferents

La darrera proposta perquè els nens de Terrassa puguin veure als Reis d'Orient passa per una proposta simultània. Les limitacions sanitàries han provocat l'anul—lació de la tradicional cavalcada, com ja va informar Diari de Terrassa el 26 de setembre. Posteriorment, Social i Ajuntament, organitzadors de l'esdeveniment, van anunciar una gran festa de benvinguda a l'Estadi Olímpic. Una proposta que també va generar moltes reaccions contràries. Ara, segons han informat, s'ha optat per la presència "màgica" de Ses Majestats en set espais diferents. Seran set col—legis, un de cada districte de la ciutat, en la que els nens podran veure als Reis des de les quatre de la tarda del 5 de gener fins a les vuit. Per poder veure a Ses Majestats s'haurà d'aconseguir una "entrada" des d'un enllaç que facilitarà l'organització. Serà com un pessebre vivent. Aquesta fórmula podria presentar variacions en funció de la situació sanitària. La proposta actual és molt similar a la que es farà en altres ciutats, com Sabadell. D'altres ja van decidir en el seu moment eliminar aquesta celebració pel risc provocat per aglomeracions.