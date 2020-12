Els hospitals del Vallès demanen prudència per evitar el col·lapse

Redacció

23.12.2020 | 20:13

Les tres entitats sanitàries que operen a la comarca del Vallès Occidental, MútuaTerrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Parc Taulí, de Sabadell, fan una crida conjunta a la ciutadania perquè "ens ajudin" a frenar un repunt de contagis aquest Nadal i evitar que "ningú hagi de fer la sobretaula a l'hospital".

Els tres operadors sanitaris recorden que la comarca del Vallès "no ha estat una excepció" en l'evolució de la pandèmia i que el volum de contagis a la zona supera des del mes de març els 42 mil positius.

Coincidit amb les festes de Nadal, les entitats sanitàries han fet públic un manifest conjunt en què se sumen a la crida a la ciutadania perquè celebri un Nadal diferent aquest any.

Demanen que se segueixin les pautes de comportament segures: mantenir la distància de seguretat, dur la mascareta posada i fer higiene de mans de manera continuada. "Però la més important aquests dies", diuen, "ha de ser mantenir la distància social amb les persones amb qui no convivim habitualment".

Els professionals de la salut recorden que estem "a les portes de disposar d'una vacuna que desitgem efectiva, tal com indiquen tots els estudis internacionals", però també a tocar d'un "període crític pel que fa al possible col·lapse del sistema sanitari del nostre territori i de tot el país".

A Terrassa, els hospitals han vist com la xifra de persones ingressades tornava a repuntar a principis de desembre i el nombre de persones a les unitats crítiques no baixava. Es manté estable al voltant dels deu pacients a l'Hospital de Terrassa i els onze a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. El portal DadesCovid de la Generalitat informava ahir que 406 persones han perdut la vida a la ciutat per la pandèmia de la Covid-19.

Evitar que després de festes hi hagi una tercera onada que col·lapsi els centres sanitaris "és en mans de tots", recorden els hospitals. "Dels professionals de la salut i, sobretot, de cadascun de nosaltres com a individus i com a societat".

Aquests dies previs a les dates nadalenques les crides a mantenir les distàncies de seguretat i evitar els comportaments de risc s'han intensificat. L'objectiu és evitar nous contagis i noves morts, però també una saturació hospitalària que acabi afectant la resta de l'activitat assistencial.

La distància, clau al Nadal

Durant la primera onada se'n van reduir dràsticament les visites als metges de família i els especialistes, es van suspendre intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques. Des de l'octubre, aquesta activitat s'ha anat recuperant i ara els professionals de la salut alerten del risc que després de festes, amb un repunt crític de la pandèmia, l'allau d'hospitalitzacions posi de nou en risc l'atenció a altres patologies.

Només respectant l'ús de la mascareta, la rentada de mans i les distàncies, especialment aquest Nadal, "evitarem més contagis i farem que els serveis d'urgències i hospitalaris puguin atendre de manera eficaç a aquells que ho necessitin".

"Per fer front a aquesta pandèmia tots i totes som necessaris -recorden des de MútuaTerrassa, Consorci Sanitari i Parc Taulí-, els professionals sanitaris ens sabem imprescindibles per tenir cura de les persones malaltes, però com a ciutadans és important que entenguin que frenar l'evolució de la pandèmia és responsabilitat de tots".