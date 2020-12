La plaça de La Farinera. La festa que va acabar en denuncia. Alberto Tallón La plaça de La Farinera. La festa que va acabar en denuncia.

Denuncien una festa amb 34 persones a la plaça de La Farinera

23.12.2020 | 20:13

La Policia Municipal va denunciar dimarts 34 persones que participaven en una festa a la plaça de La Farinera. L'avís va arribar del 112, que va informar d'una celebració al carrer on s'incomplien les restriccions per frenar l'avanç de la pandèmia. Cinc patrulles de Policia Municial es van desplaçar fins el carrer de Colon i van constatar la presència d'una gran quantitat de persones que estaven consumint begudes alcohòliques i sense fer ús de la mascareta. Els agents van identificar a 34 persones i van interposar denúncia per incomplir les mesures per frenar la Covid-19. La Policia Municipal continua aquests dies fent seguiment del compliment, per part dels...