Col·lapse als centres privats per fer el test de la Covid

Mercè Boladeras

23.12.2020 | 20:13

Caminar pel centre històric de la ciutat a hores punta és aquests dies, previs a Nadal, una veritable gimcana. Hi ha força gent al carrer, la majoria per fer les compres dels àpats i dels regals. Les persones que es desplacen ho fan amb més temps que altres anys perquè saben que a molts establiments hauran de fer cua a l'exterior per les restriccions de l'aforament per la pandèmia sanitària.

Els temps d'espera afecten quasi tots els sectors i serveis de cara al públic i s'han incrementat en apropar-se les festes nadalenques. I un dels sectors on s'ha disparat la demanda és en el sanitari i, en concret, en els laboratoris privats per fer-se una PCR o un test d'antígens per poder viatjar a un altre lloc o trobar-se amb familiars o per necessitat.

S'ha publicat que el nivell de sol·licituds a les clíniques privades per fer-se aquestes proves ha augmentat fins a un 200% i que no donen abast. I que els experts adverteixen que donar negatiu no és una garantia total i que després de fer-se les proves cal aïllar-se fins a la trobada amb altres persones.

Diari de Terrasssa va estar ahir en dos laboratoris clínics, Echevarne, al carrer Galileu, i Cerba Internacional, al carrer de Goleta, i va poder confirmar també que els professionals estaven desbordats de feina i que hi havia cues de persones al carrer. De fet, aquest diari va intentar parlar amb responsables d'aquests centres clínics i no va ser possible. "Estem col·lapsats" va dir una professional que estava a la recepció. Entre els que esperaven hi vam trobar gent que havia demanat les proves per diversos motius. Jordi Orgaz, metge de professió, va explicar que ell es feia la PCR perquè passarà les festes fora del seu municipi, des de Nadal fins després d'Any Nou. "El dia de Nadal me'n vaig cap a Egipte i estaré allí fins al dia 2 de gener. Hi vaig per motius professionals perquè faré un curs de formació d'immersió relacionat amb la medicina. M'haig de fer la PCR amb una antelació de 48-72 hores perquè és obligatori per entrar al país".

El Jordi va explicar que viatja molt i que, ara amb la Covid-19, s'ha de fer la PCR cada vegada que surt a fora. "Amb la d'avui (ahir pel lector) ja en sumo quatre. Les altres tres me les vaig fer per anar a Maldives, Anglaterra i Itàlia. A part que és obligat, la PCR és la prova més eficient, la que dóna més seguretat". El fet d'entrevistar a un metge per atzar ens va portar també a demanar-li una impressió sobre la situació, que la va definir de "complicada", però també "esperançadora" perquè ja es posen en marxa les primeres vacunes. Tot i això, el Jordi va afegir que caldrà ser molt prudents "perquè per veure l'eficàcia d'una nova vacuna s'ha de tenir distància i això vol dir un termini llarg".

Dinar d'amics

El jove David Boixader també feia cua davant els laboratoris Echevarne. Aquest enginyer mecànic, graduat a la UPC de Manresa, havia demanat el test d'antígens i la PCR per una necessitat diferent. David va relatar que "el dissabte, un grup de sis amics vàrem fer un dinar i després del mateix, van saber que una persona propera a un dels assistents havia donat positiu. En conèixer el fet, tots els que dinàvem hem demanat les proves anti Covid-19".

L' enginyer s'havia fet el test d'antígens el dimarts amb un resultat negatiu, però ahir es feia la PCR per tenir més garanties. "Bé... Cal ser curós -va dir- perquè ara també hi haurà més contacte amb la família i no se sap el nivell de contagi ni el seu impacte. Serà un Nadal molt diferent i amb molta distància de les persones estimades. La Covid-19 ha alterat quasi tot i ho farà fins que no hi hagi la vacuna".

El "quasi" estava justificat. L'enginyer va afegir que", afortunadament, continuo treballant i més que mai perquè la meva empresa, Magnetic Marelli, té una línia de disseny i producció de cordills de mascaretes, amb la qual cosa cobrim una necessitat, però no falta la feina".

La família Guilera també esperava fer-se el test d'antígens davant dels laboratoris Cerba Internacional, al carrer Goleta. El grup estava integrat per 5 membres: tres adults i dos joves. Van explicar, preservant els seus noms, que havien decidit fer-se el test per estar més segurs de la seva salut de cara a la trobada de les festes de Nadal. "Som un grup bombolla perquè som dos matrimonis, un fill i la parella. Som 6 en total (avui 5) i van considerar convenient fer-nos el test, tot sabent que haurem de complir amb les mesures de mascareta i distància en cada que dinem o sopem junts".

Els preus

Les proves de PCR i antígens són les més fiables (més la primera) per diagnosticar en qüestió d'hores si es té o no el coronavirus. El preu de la PCR en laboratoris privats poden oscil·lar entre els 120 i 140 euros, un cost que gairebé duplica el que estableixen els serveis públics que és d'uns 80 euros com a màxim.

Els laboratoris i clíniques privades fan aquestes proves des d'abril amb l'autorització de Sanitat i per complementar el servei públic, evitant així un col·lapse de la capacitat diagnòstica. De fet, fer-ho era obligatori encara que va decaure amb el final del primer estat d'alarma el passat juny. Després del ministeri, van ser les autonomies les que es van encarregar de donar permís als centres fora de la xarxa pública per realitzar els tests.

Els laboratoris privats han de complir diversos requisits. Han d'acreditar que compten amb mitjans necessaris per a fer-los i que utilitzen tècniques i materials homologats. A més, només poden realitzar el test sota prescripció mèdica i han de notificar els resultats a la persona interessada.