La demanda de proves de la Covid ha augmentat molt conforme s'apropen les festes nadalenques. Alberto Tallón La demanda de proves de la Covid ha augmentat molt conforme s'apropen les festes nadalenques.

Col·lapse als centres privats per fer el test de la Covid

Mercè Boladeras

23.12.2020 | 20:13

Caminar pel centre històric de la ciutat a hores punta és aquests dies, previs a Nadal, una veritable gimcana. Hi ha força gent al carrer, la majoria per fer les compres dels àpats i dels regals. Les persones que es desplacen ho fan amb més temps que altres anys perquè saben que a molts establiments hauran de fer cua a l'exterior per les restriccions de l'aforament per la pandèmia sanitària. Els temps d'espera afecten quasi tots els sectors i serveis de cara al públic i s'han incrementat en apropar-se les festes nadalenques. I un dels sectors on s'ha disparat la demanda és en el sanitari i, en concret, en els laboratoris privats per fer-se una PCR o un test...