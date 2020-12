Certificats per justificar la mobilitat

23.12.2020 | 20:13

"Per Nadal cada ovella al seu corral", diu la dita. Però és ben cert que fins, abans de la pandèmia, hi havia molta gent que aprofitava aquest període festiu d'hivern per sortir fora del seu municipi de residència i passar les vacances en un altre lloc. La greu crisi sanitària que ens colpeja no deixa gaire marge de maniobra i més quan les dades de rebrot i contagis tornen a ser importants. Les últimes mesures del Govern han comportat el confinament de dues comarques catalanes, la Cerdanya i el Ripollès, però malgrat tot, ahir, hi havia cues quilomètriques per accedir-hi sota control dels Mossos d'Esquadra. En l'àmbit general, el pla contra la...