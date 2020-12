Campanya per a l'adopció responsable dels animals

Jordi Guillem

23.12.2020 | 20:13

L'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya de conscienciació per a recordar a la ciutadania que els animals no han de ser objecte de regal ni de compra. La iniciativa, impulsada des de la Comissió de Benestar Animal, es posa en marxa de cara a aquestes festes nadalenques. Vol incidir en la necessitat de reflexionar abans de prendre la decisió d'incorporar un gos o un gat en l'entorn familiar. El missatge fonamental que es vol transmetre és que la decisió o no un animal de companyia l'han de meditar de manera molt seriosa tots els integrants de la família i alhora ser-ne ben conscients i responsables.

En aquesta línia, la regidoria de Benestar Animal treballa des de fa setmanes duent a terme accions com la instal·lació del Bobby, un gos de peluix, a l'atri de la casa consistorial. Es vol sensibilitzar els egarencs sobre la importància de la tinença responsable d'animals i alhora incidir en el fet que no són pas joguines sinó éssers vius. Des de l'Ajuntament s'han elaborat també dos vídeos en aquesta línia que es compartiran a les xarxes socials durant tota la campanya nadalenca.

Des del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia (CAADC) de Terrassa es recorda que és important tenir en compte que la convivència amb un animal de companyia serà duradora i, davant d'una decisió tan important, cal valorar tots els aspectes a tenir en compte, així com informar-se de què necessitarà l'animal i també de les obligacions que comportarà. La pèrdua d'interès per la mascota, el seu comportament o la falta de temps i espai suposen les principals causes d'abandonaments que es produeixen irremeiablement cada any. El 2019 van passar pel CAADC més de 450 gossos i 800 gats.

Recuperació

Es tracta d'un centre que acull gossos, gats i també fures. Treballa per a la recuperació dels animals perduts o abandonats i busca la seva reintroducció en llars mitjançant programes d'adopció. Abans de ser adoptats, els animals domèstics han de fer una estada mínima, legalment establerta en vint dies.

Un cop passat aquest període, si les seves condicions de salut i conducta ho aconsellen, passen al programa d'adopció. Els animals adoptats es lliuren convenientment identificats amb el seu microxip, desparasitats, vacunats i degudament esterilitzats.

Totes aquelles persones interessades a adoptar un animal de companyia al centre poden demanar cita trucant als següents telèfons: 93 727 50 59 o 93 727 68 41, o bé adreçant un correu electrònic a caadc@terrassa.cat. Per accedir a l'adopció cal ser major d'edat i signar un compromís que se serà un propietari responsable i es donaran a l'animal totes les atencions necessàries.