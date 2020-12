La iniciativa convida a reflexionar abans de decidir incorporar un gat o un gos a la família. La iniciativa convida a reflexionar abans de decidir incorporar un gat o un gos a la família.

Campanya per a l'adopció responsable dels animals

Jordi Guillem

23.12.2020 | 20:13

L'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya de conscienciació per a recordar a la ciutadania que els animals no han de ser objecte de regal ni de compra. La iniciativa, impulsada des de la Comissió de Benestar Animal, es posa en marxa de cara a aquestes festes nadalenques. Vol incidir en la necessitat de reflexionar abans de prendre la decisió d'incorporar un gos o un gat en l'entorn familiar. El missatge fonamental que es vol transmetre és que la decisió o no un animal de companyia l'han de meditar de manera molt seriosa tots els integrants de la família i alhora ser-ne ben conscients i responsables. En aquesta línia, la regidoria de Benestar Animal treballa des de fa setmanes duent...