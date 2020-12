Rull, en el seu recurs, va al·legar vulneració de drets fonamentals. Rull, en el seu recurs, va al·legar vulneració de drets fonamentals.

El TC també avala la suspensió el 2019 com a diputats de Rull i Turull

22.12.2020 | 20:05

Com va fer en el cas de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, el Tribunal Constitucional (TC) també ha avalat la decisió del Congrés de suspendre com a diputats els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull el 2019, quan estaven sent jutjats pel procés i processats per rebel·lió. El ple del TC ha desestimat per unanimitat els recursos d'empara de Turull i Rull, actualment complint una pena de presó per sedició, contra les resolucions de Congrés dels Diputats de 24 de maig i 11 de juny de 2019, per les que van quedar suspesos en l'exercici del seu càrrec. En dues sentències, el TC deixa clar que l'"adveniment de sentència en la causa 20907-2017...