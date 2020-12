El Raval, de festa amb el tercer premi de la "grossa"

Mercè Boladeras

22.12.2020 | 20:05

El sorteig de la Loteria de Nadal, el més esperat per la quantitat de premis i els seus imports, ha repartit sort a Terrassa. L'administració de loteria número 5, situada al Raval, havia venut una sèrie del tercer premi, el 52472, dotada amb 500 mil euros, 50 mil al dècim. El conjunt de treballadors de l'administració de loteria, molt contents per la notícia, ho van celebrar amb cava i van posar per a la foto de família, somrients sota la mascareta i sense abraçades, davant del local que van demanar els mitjans de comunicació.

L'alegria a l'administració va aflorar de seguida que els nens del Col·legi de Sant Idelfonso des de Madrid van cantar el premi. "Cada any, per aquest sorteig, tenim la ràdio posada i al costat una llista amb tots els números que hem venut de manera ordenada. Ha estat, doncs, molt ràpid veure que el 52472 estava consignat i que havien venut una sèrie", va explicar Dolors Aguilar, l'encarregada de l'establiment.

Eufòria

Confirmada la notícia. Els i les treballadores de l'administració van saltar d'eufòria. "És la primera vegada que repartim un premi important de la Loteria de Nadal. Jo treballo aquí des de fa 32 anys i fins ara no havia passat. Quan ens hem assabentat, hem començat a xisclar de felicitat i el telèfon no ha parat. I ara, que ja ha passat una estona, encara estic emocionada i sento que el cor em segueix bategant de pressa perquè fa molta il·lusió, sobretot per les persones agraciades encara que no les puguem abraçar".

La Dolors va dir que la sèrie venuda i premiada havia anat a parar, segurament, a persones de Terrassa i alguns d'ells clients fidels d'aquesta administració que va obrir les portes fa 40 anys. Durant l'estona que vàrem estar allí, hi havia gent, però la majoria es concentrava de manera improvisada pel reclam que ja havien fet en si els mitjans de comunicació. Molts dels que s'aturaven també aprofitaven per fer una foto del festeig amb cava per retenir al seu mòbil i per ser testimonis d'una bona notícia.

Però entre les persones que s'hi acostaven a mirar i a saber va haver-hi dues cares que presenciaven la notícia amb els ulls molt oberts. La primera la d'un senyor de mitjana edat i la segona, la d'un noi jove. Minuts més tard es va confirmar que eren dos dels afortunats del tercer premi venut al Raval (vegeu entrevista amb el jove en aquesta mateixa pàgina).

La felicitat pel tercer premi de la rifa de Nadal també va arribar a altres llocs de Catalunya. El 52472 va deixar ahir 9,5 milions d'euros al país, on s'havien venut 19 sèries, 15 d'elles a Ripoll, localitat on es van repartir 7,5 milions d'euros. També es van vendre tres sèries més d'aquests premi a Sant Boi de Llobregat, Santa Margarida de Montbui i Anglès. El sorteig de la "grossa" és tot un clàssic de les festes que s'apropen. Com es tradició, els nens de Sant Ildelfons són els protagonistes de cantar els números i els premis. Enguany, el premi extraordinari ha caigut en el 72897, que corresponen a 400.000 per un dècim. La ciutat de Reus ha estat una de les afortunades. Quan ho van saber, els carrers reusencs es van desbordar d'alegria i sota de les mascaretes dels seus veïns es van intuir més somriures que els habituals perquè la ciutat es va fer de nou amb un pessic de la "grossa" amb un total de 240 milions d'euros. Aquesta combinació també es va vendre a Pontevedra, València, Bilbao i en una gasolinera de Tenerife.

El segon a Badalona

El segon premi ha correspost al número 6.095, dotat amb 1.250.000 euros per sèrie, i ha deixat a Catalunya 35 milions d'euros, sobretot en les administracions del centre comercial Màgic de Badalona i a Palau-Solità i Plegamans. Aquest número es va repartir molt per tota la geografia: Alcalá d'Henares, Gandia , el Pinós, Crevillent, Elda, Madrid i Callosa de Segura. També a Palma de Mallorca, Barcelona, Vallirana , Ferrol, Lleó, Lleida, Sant Pere del Pinatar, Múrcia, Illa Major, Manises i Barakaldo. Amb més espera, però molt celebrats han estat el 75.981 i el 38.341, els dos números premiats amb el quart premi del sorteig de la loteria de Nadal. Dotats amb 200.000 euros per sèrie i 20.000 al desè, el primer dels dos quarts premis, el 75.981, ha sortit gairebé a les 12 de migdia. Gairebé una hora després s'ha cantat el segon, el 38341. El més matiners van ser els premis del cinquens, dotats amb 6.000 euros al dècim. Els números premiats són els 86.986, 37023, 19371, 40.760, 55483, 28674, 43.831 i 31.617. El primer de tots va ser el 86.986, dotat de 300 euros per cada euro jugat, i s'ha venut per tot el territori, si bé ha deixat un gran pessic a la localitat de Novelda (Alacant), on s'han repartit 3,61 milions d'euros.

Pluja de milions, doncs, i com sempre molt repartits. Pels afortunats, una veritable sorpresa perquè les probabilitats que toqui la loteria són quasi mínimes. I per aquells, la gran majoria, que no els hi ha tocat, cal recórrer a la dita que tenir salut és el millor premi. I ara, en temps de pandèmia, encara ho és més.