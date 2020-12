Punt final a una Fira de Santa Llúcia que vol tornar a la Plaça Vella

Mercè Boladeras

22.12.2020 | 20:05

La Fira de Santa Llúcia es va acomiadar el dilluns al vespre del Passeig del Comte d'Ègara amb un balanç agredolç. El coordinador de la fira, Kim Prunés, va manifestar que "els primers dies, que van coincidir amb el pont de la Puríssima, va anar molt bé, però després es va anar apagant mica i mica, sobretot entre setmana i van notar una caiguda de visitants i compradors força important".

La Fira de Santa Llúcia va obrir les portes el 4 de desembre i les va tancar aquest dilluns 21 de desembre. Enguany, el mercat de Nadal ha canviat d'ubicació i s'ha mudat de la Plaça Vella al Passeig. El motiu del trasllat ha estat la pandèmia, perquè es va considerar que al Passeig oferia més condicions per tancar el recinte comercial i controlar l'aforament amb totes les mesures d'higiene prèvies.

Els paradistes. amb la veu de Prunés, ja van reiterar que els incomodava deixar la Plaça Vella perquè quan s'han desplaçat a altres llocs (Passeig i Plaça Nova) havien notat una forta baixada de les vendes. I van subratllar que al Passeig només hi anirien 7 dels 14 paradistes que acostumen a participar i que alguns absents s'havien fet enrere, precisament, perquè no ho veien clar.

El responsable de la Fira de Santa Llúcia, però diu que enguany, per la greu crisi sanitària, es fa molt difícil valorar si s'ha venut menys pel canvi de lloc o per la Covid-19. "És complicat atribuir les possibles pèrdues a una cosa per sobre de l'altra. El cas és que els primers dies venien una mitjana de 800 persones cada dia i progressivament ens vàrem quedar amb unes 150. El nombre de visitants i compradors es va anar reduint a mesura que passaven els dies i ja no va remuntar".

Els paradistes han estat testimonis d'aquesta pujada i baixada. Núria Cabarrús explicava el dilluns a la tarda, poques hores abans d'abaixar la persiana, que "és un any molt especial i no sé si és comparable amb altres edicions. És cert que els primers dies estàvem contents perquè hi va haver molta afluència i vàrem pensar que es mantindria". La Núria va afegir que "nosaltres som a la fira de tota la vida. Formen part d'una tercera generació. L'avi del meu marit va ser el primer paradista de la Fira de Sant Llúcia. A nosaltres ens agrada més la Plaça Vella perquè és el nostre espai des de sempre, des de fa 65 anys, i desplegar la fira allà ja forma part de la tradició nadalenca de la ciutat".

Ram de vesc

L'Àngels Codina, també paradista, es va pronunciar en el mateix sentit. "El Passeig no és un lloc de pas com la Plaça Vella i s'ha de venir expressament. Ja ho veiem complicat aquest any pel canvi de lloc i per la pandèmia. Hi ha dies que ha estat molt poc animat". La Núria recordava, per exemple, l'últim cap de setmana en el que, per postres, l'enllumenat públic va tenir interrupcions el dijous i el divendres.

Els paradistes consultats van explicar que aquest any s'ha venut molt bé el ram de vesc de la sort i els d'eucaliptus i no tant la planta de Nadal. Al mercat també si podia trobar molts més productes per fer el pessebre i l'arbre i per decorar la casa per les festes.

La Fira de Santa Llúcia és una tradició a la ciutat i acaba de superar sis dècades de presència, la majoria de les quals amb estada a la Plaça Vella vora la Catedral del Sant Esperit que, de fet, és el lloc que escullen la majoria de pobles i ciutats. Aquest any, amb la Covid-19, han canviat altres coses clàssiques. El pessebre oficial al Raval, davant de l'Ajuntament, s'ha mudat a la Plaça Vella. La novetat se l'ha emportat el gran avet que s'ha instal·lat al Raval.