Imatge del ple de pressupostos, emès per YouTube. Tancat el debat, els regidors van acomiadar la sessió desitjant bones festes. Lluís Clotet Imatge del ple de pressupostos, emès per YouTube. Tancat el debat, els regidors van acomiadar la sessió desitjant bones festes.

El ple aprova el pressupost de 2021 amb l'abstenció de l'oposició

Laura Hernández

22.12.2020 | 20:05

L'espèrit nadalenc, només al comiat. El ple extraordinari de pressupostos va aprovar ahir els comptes municipals per l'exercici 2021 amb els 15 vots favorables del govern (Tot per Terrassa i ERC) i l'abstenció dels tres partits de l'oposició: els 12 vots del PSC (7), Ciutadans (3) i Junts per Terrassa (2). Cap vot en contra, en un debat polític que va anar pujant de to i va acabar amb una dura càrrega contra el PSC i, en particular, contra el seu president, l'exalcalde Alfredo Vega. El republicà Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, el va titllat de deshonest i d'"hipòcrita" per les seves crítiques i les del seu partit al pressupost i a...