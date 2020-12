Mercè Boladeras

22.12.2020 | 20:05

El Raval estava ahir, al migdia, a vessar de gent que anava amunt i avall. Algunes persones, encuriosides, s'acostaven a l'administració de la loteria però més aviat amb ganes de saber que no pas altra cosa. Les cares s'anaven renovant i de cop i volta es va confirmar que una de les persones, un jove de 28 anys, era un dels afortunats amb el tercer premi de la Rifa de Nadal. Primer va esquivar les càmeres i els micròfons, però després va accedir a parlar una mica i a compartir la seva felicitat. "És increïble que m'hagi tocat aquest premi de 50 mil euros. Bé, en realitat, són 100 mil euros perquè la meva mare va comprar el mateix número que jo i teníem dos dècims. O sigui que estem molt contents, contentíssims". El jove, que esperava amb discreció per comunicar la gran notícia als empleats de l'administració, va explicar que havien comprat el número feia un parell de dies i que van abandonar la seva sort als treballadors de l'establiment. "No van demanar res en especial. Una de les noies es va donar aquest i en van comprar dos. Quan li he dit a la meva mare, que estava treballant, no s'ho creia tampoc". El jove va afegir que vol fer un ajut a les persones que ho necessiten i va dir que es posaria en contacte amb l'alcalde Jordi Ballart per saber de quina manera ho poden fer. L'alcalde, de fet, és el seu cap perquè el noi treballa a l'Ajuntament,