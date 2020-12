La Fiscalia s'oposa als indults del procés

22.12.2020 | 20:05

La Fiscalia creu que els condemnats pel procés sobiranista català han de complir les penes sense "dreceres" i per això s'ha oposat de manera contundent a la concessió dels indults, una mesura que, subratlla, no pot operar "com a moneda política de canvi" per a "l'obtenció de suports parlamentaris". Els quatre fiscals que van acusar en el judici del procés, Javier Zaragoza, Jaume Moreno, Consuelo Madrigal i Fidel Cadena, han remès al Tribunal Suprem 12 informes -un per cada condemnat- "totalment" desfavorables a l'indult, ni total ni parcial. En ells argumenten que els condemnats no han mostrat penediment i subratllen "l'enorme gravetat dels fets", castigats amb penes molt elevades en el cas dels nou condemnats a presó que, a més, no han complert ni la meitat de la condemna.

Interessos polítics

L'indult, adverteixen els fiscals, no és "una mesura prevista per satisfer interessos polítics conjunturals, i que de manera arbitrària pugui concedir-se amb caràcter general davant la mera discrepància amb el tenor de la sentència o la pura conveniència d'una situació política global". Entenen que l'esperit de la Constitució exclou de la concessió de l'indult els membres d'un govern que van escometre "un deliberat i planificat atac al nucli essencial de l'Estat democràtic" tractant d'evitar així que aquesta mesura de gràcia "pugui operar, lluny dels paràmetres de justícia.