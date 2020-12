Aprovació de les ordenances fiscals

23.12.2020 | 04:00

En un ple extraordinari i en sessió d'urgència, el Consistori va aprovar ahir definitivament les ordenances fiscals per a l'exercici 2021, que congelen els tributs. Ho va fer immediatament després del ple de pressupostos i, com minuts abans amb els comptes municipals, amb el vot favorable del govern i l'abstenció dels tres partits de l'oposició. En el debat sobre els tributs, el clima va ser molt més proactiu. Totes les formacions van votar l'urgència. De fet, el dia 16 de desembre va finalitzar el termini d'al·legacions a les ordenances i van ser els grups municipals els que van decidir portar el dictamen a aprovació definitiva després de la votació dels pressupostos. El document incorpora diverses al·legacions, entre elles la del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca. El col·lectiu demanava tenir dret a la bonificació per tancament d'activitats per la Covid prevista a l'ordenança de gestió de residus. Els partits van demanar vot per separat en el tractament de les al·legacions i de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals. Tots van quedar aprovats per la majoria absoluta del govern bipartit.