22.12.2020 | 19:17

El 112 va informar dilluns, a les 17.09 h, de l'atropellament d'un vianant per part d'un patinet elèctric. La persona atropellada, ferida lleu, va ser traslladada a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, mentre que el conductor del patinet va ser denunciat perquè el vehicle incomplia la normativa per circular per via pública.