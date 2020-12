Totes les xifres tenen possibilitats

22.12.2020 | 04:00

Moltes són les supersticions, rumors i les faules que pesen sobre els números i les terminacions, però poc tenen a veure amb la quota de sort real que correspon a cada dècim o participació. Avui als bombos hi entraran tots els números des del 00000 fins al 99.999. Totes les combinacions tenen les mateixes possibilitats de sortir premiades, i la possibilitat real que toqui "la brossa" de Nadal és d'una per cent mil. Una curiositat, els números estan gravats a les boles amb làser per evitar que amb la impressió amb pintura els números més alts pesin més. Seguin aquest argumentari, jugar sempre al mateix número no incrementa les possibilitats de guanyar donat que a cada Sorteig Extraordinari de Nadal tots els números tornen a tenir les mateixes possibilitats. Altra cosa és el llistat dels números més premiats. La terminació 5 és la favorita de "la grossa", que l'ha escollit 32 ocasions. Hi ha xifres que han estat premiades en diferents ocasions: el 15.640 va ser premiat el 1956 i el 1978, i el número 20.297, el 1903 i el 2006.