El tercer premi de la "grossa"de Nadal, el 52472, s'ha venut al Raval

22.12.2020 | 11:51

El sorteig de la "grossa" de Nadal, que es celebra avui, ha donat una sorpresa a Terrassa. L'administració de loteria número 5 del Raval ha venut una part del tercer premi, el 52472, valorat amb 500.000 a la sèrie i amb 50.000 al dècim. El tradicional sorteig ha començat a les 9 del matí i enguany, per la Covid-19, no hi ha públic en directe. De moment, els primers i els segons premis es fan esperar. Si que han sortit molts premis del 5è: 86.986, 37023, 19371, 49760, 55483 i el 28674. Aquesta vegada, cada persona juga uns 65,66 euros.