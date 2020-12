El govern aprova els pressupostos sense cap vot en contra

22.12.2020 | 14:02

L'executiu de Jordi Ballart ha aprovat aquest matí els pressupostos de 2021 amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició i enmig d'un debat marcat per les desqualificacions al PSC. L'Ajuntament gestionarà l'any vinent un pressupost de 260,55 milions d'euros per tot el hòlding municipal. Ho farà amb una caiguda d'ingressos per la Covid.-19 de 6,5 milions d'euros, però amb una major disposició econòmica derivada de la flexibilització de la llei de la despesa, que allibera 7,5 milions del superàvit, i amb la mirada fixa en els ajuts per la pandèmia.

En el ple, Jxt i Cs han retirat les seves esmenes al pressupost amb el compromís del govern d'estudiar-les a la primavera, coincidint amb la disponibilitat del superàvit. Les dues formacions s'han abstingut i, per sorpresa, també ho ha fet el PSC, que ha presentat una bateria d'esmenes a la memòria del pressupost.

El debat s'ha endurit per les acusacions al govern de manca de diàleg per part del PSC i per la publicació en xarxes de diferents comparatives del pressupost de l'àrea de Presidència, dels sous d'alts càrrecs i del gabinet d'alcaldia corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021. Els posts, amb increments entre el 20 i el 48,66 per cent, han estat desmentits pel govern, que ha arribat a acusar el president del grup socialista, Alfredo Vega, de deshonest i d'"hipòcrita".