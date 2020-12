La boca d'entrada al nou pàrquing de Terrassa Nacions Unides, al carrer d'Arenys de Mar. Lluís Clotet La boca d'entrada al nou pàrquing de Terrassa Nacions Unides, al carrer d'Arenys de Mar.

Estrena sense cotxes del pàrquing de Ferrocarrils a Nacions Unides

Laura Hernández

21.12.2020 | 20:32

"He viatjat a primera hora, torno ara i no tenia ni idea que el pàrquing ja funcionava", explicava ahir a la sortida de l'estació de Nacions Unides Marilín Santos, una treballadora de la llar que es desplaça cada dia en tren fins a Sant Cugat. "Ostres, doncs fa deu minuts que dono voltes per Can Roca per trobar aparcament. Si arribo a saber que el pàrquing era obert...", comentava a peu de validador Pol Mestres, treballador d'una gestoria a Barcelona. "Ja funciona? Doncs no han dit res i jo sóc veí. I per on s'entra? No he vist cap indicador". En aquest cas, el comentari és de Francisco Civantos, resident del tram nord del barri de Can Roca. El nou...