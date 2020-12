Espectaculars col·lisions a l'avinguda Béjar i al carrer de Galileu

21.12.2020 | 20:32

Ahir es van registrar dues espectaculars col·lisions a la ciutat. La primera a les 10.44 hores del matí, quan dos turismes van xocar a l'avinguda de Béjar i un d'ells va anar a parar a sobre la vorera, colpejant un local buit. Quatre vehicles van resultar afectats per l'accident, que va provocar danys en un banc i un arbre. Com a conseqüència del xoc, una dona i un bebè van ser traslladats a Mútua amb lesions lleus. Els conductors van donar negatiu a les proves d'alcoholèmia. Quatre hores més tard, a la cruïlla del carrer Galileu amb la carretera de Martorell es va produir una topada en cadena en la que es van veure implicats quatre vehicles. En aquest cas va resultar ferida una persona que va ser traslladada a Mútua. Les alcoholèmies als conductors també van donar negatives, però una conductora va ser denunciada per portar el carnet caducat.