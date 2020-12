Dues mil proves i 27 positius a Parc Vallès

Redacció

21.12.2020 | 20:31

Dissabte, entre les nou del matí i les sis de la tarda, un total de 2.057 persones es van fer una prova PCR a l'aparcament soterrani de Parc Vallès, amb un resultat de 27 positius, segons un comunicat fet públic ahir pel departament de Salut. Va ser un cribratge "oportunista" organitzat pel departament de Salut, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, el Banc de Sang i Teixits, la Creu Roja i Parc Vallès de Terrassa, per frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària.

Totes les persones que hi van participar -asimptomàtiques i majors de 12 anys- van rebre el resultat de la seva prova en menys de 48 hores. De les 2.057 proves PCR realitzades pels professionals del Banc de Sang i Teixits, 27 van resultar positives.

"Si en aquesta prova sortim positius, ja sabem que ens toca aïllar-nos i seguir les indicacions que ens donin els professionals sanitaris", va recordar dissabte la directora del sector sanitari Vallès Occidental Oest, Cati Serra. "Però -va advertir- si som negatius, no podem relaxar les mesures, pot ser que estiguem incubant el virus i en uns dies pugui positivitzar. No es pot abaixar la guàrdia en cap moment".

Serra va insistir en la importància de la prevenció i la contenció en un context preocupant d'increment de casos i ingressos per la Covid-19 als hospitals.

La cap del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, Rosa Sala, va subratllar que estem en un moment de "fatiga pandèmica". I va explicar que "la gent s'està relaxant amb les mesures i això ens fa molta por. Cal sensibilitzar a la població. Amb cribratges com aquest detectem a les persones transmissores del coronavirus i ajudem a tallar les cadenes de contagi".

Aturar l'extensió del virus

L'objectiu dels cribratges que s'han fet els darrers dies arreu de Catalunya és aturar l'extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a d'altres. Es tracta de detectar el màxim nombre possible d'infectats, ja que alguns no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família i amics.

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que s'ha fet un pas més en el camí per fer que l'administració de la vacuna esdevingui "la llum al final del túnel en què ens ha endinsat aquesta pandèmia". Vergés es referia a la formació, iniciada ahir mateix a l'Agència de Salut Pública, de prop d'una trentena d'infermeres que coordinaran els equips de vacunació que es desplegaran, acompanyats d'una gran logística, arreu del país. En concret, seran 26 equips integrats per més de 500 infermeres i unes 150 persones amb tasques administratives.