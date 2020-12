El portaveu de C's, Javier González, acompanyat de David Aguinaga, va reflexionar sobre els comptes. El portaveu de C's, Javier González, acompanyat de David Aguinaga, va reflexionar sobre els comptes.

C's difereix de les prioritats del pressupost del 2021 i s'abstindrà

Mercè Boladeras

21.12.2020 | 20:31

El portaveu de Ciutadans (C's), Javier González, va avançar ahir que no donarà suport al pressupost municipal de 2021 perquè no comparteixen les prioritats de la despesa i les inversions com ara, per exemple, els 2,5 milions destinats a cofinançar l'Institut-escola Sala i Badrinas. "Valorem que s'ha fet un esforç i que han incorporat demandes del nostre partit -va manifestar González- però hi ha partides que qüestionem. I ens abstindrem perquè volem contribuir a la unitat política centrada en la lluita de la crisi generada per la pandèmia". González, acompanyat del regidor David Aguinaga, van comparèixer ahir al matí per...