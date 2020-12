Cinc denúncies per incomplir les restriccions de la Covid

22.12.2020 | 19:12

La Policia Municipal va interposar dilluns i la matinada de dimarts cinc denúncies per incompliment de les restriccions de la Covid-19. Dues denúncies es van interposar a dues persones que duien la mascareta posada, una tercera a un establiment que oferia servei a taula en horari no permès i dues més per incompliment del toc de queda.