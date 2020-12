Cau la despesa i cada ciutadà gasta 65,66 euros en la Loteria de Nadal

Redacció

21.12.2020 | 20:32

Els terrassencs tornen a temptar avui la sort en el tradicional sorteig de "la grossa" de la Loteria de Nadal, on cada ciutadà jugarà gairebé tres euros menys que l'any passat. La pandèmia del coronavirus colpeja dur l'economia de les famílies i la incertesa sobre el futur, tradicional aliat dels jocs d'atzar, funciona aquest any com aturador de la despesa, també a les administracions de loteria.

La Sociedad Estatal de Loterias i Apuestas del Estado calcula que cada persona gasta aquest any 65,66 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. És la consignació més baixa després de cinc anys d'augments continuats. Hem d'anar el 2016 per trobar una inversió més baixa per càpita en dècims o participacions de "la grossa". Aquell any la despesa mitjana per habitant va ser de 63,8 euros.

A Catalunya, les caigudes de vendes són especialment importants a la província de Lleida, on l'administració de Sort (Pallars Sobirà) segueix sent una de les que més ven a Espanya, encara que la major part per internet.

Segons ha informat Loterias y Apuestas del Estado, Catalunya és la tercera comunitat pel que fa a dècims posats a la venda, amb 404,2 milions, per darrere de Madrid (515,3 milions) i d'Andalusia (438 milions).

Per darrere de Catalunya se situa la Comunitat Valenciana, amb 370 milions d'euros en dècims posats a la venda, i Castella i Lleó, amb 245,1 milions.

En el Sorteig Extraordinari de Nadal de l'any passat, els catalans van comprar dècims per valor de 368,5 milions d'euros. La mitjana de vendes de l'any passat van ser de 101,8 euros gastats en dècims pels habitants de Lleida -per l'efecte de Sort, que ven a tot el món-, 47,5 euros per habitant a la província de Barcelona, 39,19 a la de Tarragona i 35,17 euros a la de Girona.

Pendents de la cantarella

Amb menys butlletes a la mà, la ciutadania tornarà a estar pendent avui de la cantarella dels nens de Sant Ildefonso, que tornaran a cantar els números i els premis al Teatro Real de Madrid, tot i què en una sessió inèdita, sense públic.

Ahir, les cues a les portes de les administracions de loteria de la ciutat feien palès que molts han tornat a deixar les compres per darrera hora. A principis de l'estiu, Loterias y Apuestas del Estado posa a la venda les butlletes del Sorteig Extraordinari de Nadal, però la majoria dels aficionats esperen fins al novembre per provar sort.

L'objectiu, embutxacar-se els 400 mil euros per dècim guanyador. Dit d'una altra manera, 20.000 euros per euro jugat. En cas de ser avui un dels guanyadors de "la grossa", cal recordar que els primers 40 mil euros no paguen impostos. D'aquesta manera, un cop liquidats els 72 mil euros que tributa el primer premi, els guanyadors s'emportaran 328 mil euros.