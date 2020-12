Un jugador a les portes d'una administració de loteria, on s'anuncia el Sorteig Extraordinari de Nadal. Alberto Tallón Un jugador a les portes d'una administració de loteria, on s'anuncia el Sorteig Extraordinari de Nadal.

Cau la despesa i cada ciutadà gasta 65,66 euros en la Loteria de Nadal

Redacció

21.12.2020 | 20:32

Els terrassencs tornen a temptar avui la sort en el tradicional sorteig de "la grossa" de la Loteria de Nadal, on cada ciutadà jugarà gairebé tres euros menys que l'any passat. La pandèmia del coronavirus colpeja dur l'economia de les famílies i la incertesa sobre el futur, tradicional aliat dels jocs d'atzar, funciona aquest any com aturador de la despesa, també a les administracions de loteria. La Sociedad Estatal de Loterias i Apuestas del Estado calcula que cada persona gasta aquest any 65,66 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. És la consignació més baixa després de cinc anys d'augments continuats. Hem d'anar el 2016 per trobar una...