Al Zurito, al carrer de la Rasa, van penjar ahir cartells de protesta contra les noves mesures. Lluís Clotet Al Zurito, al carrer de la Rasa, van penjar ahir cartells de protesta contra les noves mesures.

Bars i restaurants afronten les noves restriccions

Emili González

21.12.2020 | 20:32

Els bars i els restaurants de Terrassa i de tota Catalunya van viure ahir dilluns, entre el desànim i la indignació, el primer dia de noves mesures establertes per la Generalitat per fer front a l'increment en la velocitat de transmissió del virus dels últims dies. A l'expectativa de la resposta dels clients, els propietaris i els treballadors dels locals tractaven d'adaptar-se ahir al matí a la situació, marcada per les limitacions horàries en el servei. I és que el Govern només permet que ofereixin esmorzars i dinars, però no sopars, i sempre en unes limitacions horàries: de 07.30 a 09.30 i de 13 a 15.30 hores. El servei a domicili o el de menjar per emportar...