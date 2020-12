La administració del Raval ha repartit 500 mil euros del tercer premi

22.12.2020 | 13:45

L'administració de loteria del Raval, la número 5, ha repartit 10 números del tercer premi de la "grossa" de la Loteria Nacional de Nadal que ha recaigut en el número 52472 amb un total de 500 mil euros. L'emoció va aflorar de seguida que van sentir el premi per la ràdio i que van mirar la llista que tenien al costat i ho van confirmar. Dolors, la responsable de l'administració, va destacar que "és la primera vegada que repartim un premi important de la Loteria de Nadal des de fa quaranta anys que tenim obert". La responsable va dir que, segurament, els 500 mil euros (50 euros per dècim) han anat a parar a persones de Terrassa de manera individual. Tot l'equip d'empleats ho ha celebrat amb cava i han compartit la seva alegria amb les persones que passaven per aquest lloc tan cèntric i que s'han aturat en veure que havien donat una part del tercer premi.