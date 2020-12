17 pacients a l'UCI, 5 a Semicrítics i 117 a planta per la Covid-19

21.12.2020 | 20:31

Ahir hi havia un total de 17 pacients a l'UCI, cinc a Semicrítics i 117 a planta per la Covid-19 en els dos hospitals de la ciutat, el de MútuaTerrassa i el del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). En comparació amb les xifres de divendres, els pacients en planta pugen en 19, en passar dels 98 de divendres als 117 d'ahir (deu més a l'Hospital del Consorci Sanitari i nou més al de MútuaTerrassa). Quant als malalts per Covid que es troben a l'UCI, la xifra augmenta dels 14 de divendres als 17 d'ahir: set pacients a l'Hospital de Mútua (un més que divendres) i deu al del Consorci (dos més). A més, el Consorci tenia ahir un pacient a la Llar Residencial Sant...