Protesta contra les restriccions del Govern per a bars i restaurants

Emili González

21.12.2020 | 13:59

"El poble rescata els bancs i el Govern no rescata el poble"; "Més ajudes, fora impostos", "També tenim fills, hipoteques i vida" o "Tancat per incompetència del Govern" són algunes de les frases que aquest migdia podien llegir-se a la terrassa del Zurito, local situat al carrer de la Rasa. Un dels seus propietaris, Xavi Gómez, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, explica que l'acció pretén protestar contra les noves mesures imposades per la Generalitat a bars i restaurants amb la idea de frenar la Covid-19.

Les noves restriccions, vigents des d'avui dilluns, obliguen a què els locals només puguin servir esmorzars i dinars (però no sopars), i sempre amb la limitació horària de fer-ho entre els 7.30 i les 9.30 hores, i entre les 11 i les 15.30 hores.