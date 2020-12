L'hostaleria diu que les restriccions del Govern aboquen el sector a la "ruïna"

21.12.2020 | 12:54

Les principals associacions d'hostaleria de Catalunya han denunciat aquest dilluns que les decisions "erràtiques, poc clares i incoherents" del Govern provoquen la "ruïna" del sector i també la dels seus proveïdors.

Aquest dilluns han entrat en vigor les noves restriccions a Catalunya que, entre altres coses, només permeten dur a terme el servei dels locals de restauració i hostaleria entre les 07.30 i les 09.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.

Per als restauradors la decisió de treballar en aquestes franges horàries no té sentit i "s'ha fet des de la més absoluta ignorància".

Els hostalers han denunciat que les mesures preses pel Govern no han comptat amb el sector i que des de fa més d'un mes no han tingut cap reunió amb els membres de govern català, ja que l'última va ser per anunciar-los la reobertura després de gairebé 40 dies tancats.