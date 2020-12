El grup de C's diu que el pressupost municipal té llacunes

21.12.2020 | 12:20

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, ha avançat avui que el seu partit se sent insatisfet amb el pressupost municipal del govern de Jordi Ballart i que s'abstindrà en la votació. González ha subratllat que s'ha fet un esforç però no suficient. En aquest sentit, ha criticat que "l'executiu no doni prou suport als sectors vulnerables per la crisi de la Covid (comerç, llars d'infants privades, restauració i locals d'oci, entre altres) i que, en canvi, incorpori partides d'inversions que no li toquen com la destinada a l'Institut-Escola Sala i Badrinas del Segle XX en lloc de prioritzar recursos per combatre la segregació". El portaveu de C's ha dit que encara que estan en desacord en el global de les noves comptes i que aposten "per l'abstenció per contribuir a la lluita contra la pandèmia".