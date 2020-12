Eugènia López, nova portaveu municipal de Podem

21.12.2020 | 20:36

Responsable de la direcció del Cercle de Podem Terrassa, Eugènia López és la nova portaveu municipal de la formació política a la ciutat. En el decurs d'una assemblea, el partit va celebrar dissabte eleccions a portaveu i de l'equip del Consell de Coordinació. En el procés va participar el 64 per cent del cens de militants i la candidatura d'Eugènia López i de tot el seu Equip de Consell de Coordinació va ser recolzada pel 97 per cent dels vots.

Amb López com a responsable de la direcció del Cercle i ara portaveu municipal, hi treballen Sílvia Ramos com a responsable d'organització, Josefa Cantó en feminisme, Eduardo Luque a planificació i Javier Sanz a càrrec de comunicació.