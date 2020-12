21.12.2020 | 12:24

Aquest matí hi ha hagut un espectacular accident a l'avinguda Béjar. Dos turismes han xocat i un d'ells ha anat a parar a sobre la vorera pel fort impacte. La violència de l'impacte ha estat gran. S'han desplaçat al lloc dels fets efectius de Mossos i Policia Municipal. També s'ha apropat una ambulància del SEM. En un principi sembla que no hi ha ferits d'importància. Segons alguns veïns de la zona, l'accident es podia haver produït per saltar-se un dels implicats un semàfor.